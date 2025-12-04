Російські війська штурмують Покровський напрямок і атакують Костянтинівку — Генштаб ЗСУ

Російські війська найактивніше штурмують на Покровському та Костянтинівському напрямах, намагаються вклинюватися в оборону ЗСУ на Лиманському напрямі. Про це повідомляє Генштаб Збройних Сил України.



«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 45 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Нове Шахове, Червоний Лиман, Мирноград, Новоекономічне, Никанорівка, Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопавлівка, Філія, та у бік Софіївки, Білицького й Гришиного», — зазначено в повідомленні.

Покровський напрямок. Інфографіка Генштабу ЗСУ

На Костянтинівському напрямку, зазначає Генштаб, противник здійснив 29 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Клебан-Бик, Русин Яр та в напрямках Новопавлівки, Степанівки й Торського.

Костянтинівський напрямок. Інфографіка Генштабу ЗСУ

На Лиманському напрямку, за даними ЗСУ, російські війська атакували 10 разів, намагаючись вклинитися в оборону в районах населених пунктів Надія, Дерилове, Греківка, Новоєгорівка, Зарічне, Мирне, Торське та в бік населеного пункту Ставки.

Лиманський напрямок. Інфографіка Генштабу ЗСУ

На Слов'янському напрямі Сили оборони зупинили десять наступальних дій загарбників поблизу Ямполя, Дронівки, Серебрянки та Сіверська.

Слов'янський напрямок. Інфографіка Генштабу ЗСУ

На Краматорському напрямку ворог тричі атакував позиції наших захисників у районі Часового Яру.

Краматорський напрямок. Інфографіка Генштабу ЗСУ



Нагадаємо, вночі 4 грудня російські війська завдали удару по місту Слов'янськ Донецької області. Внаслідок удару пошкоджено багатоповерховий будинок.



3 грудня ми повідомляли, що за даними аналітичного проєкту Deepstate, війська РФ просунулися у місті Покровськ та поблизу селища Новоекономічне Донецької області.



