Беспилотники ночью атаковали порт и НПЗ в России: возникли пожары, в частности горит газовый терминал

Последствия атаки на морской порт в Темрюке. Фото: соцсети

Ночью 5 декабря беспилотники атаковали морской порт в городе Темрюк Краснодарского края РФ. Об этом сообщили в Телеграм-канале ASTRA со ссылкой на местных жителей и OSINT-анализ.



В порту прогремели взрывы, после чего возник пожар. Согласно OSINT-анализу ASTRA, там горит газовый терминал.



В Оперативном штабе Краснодарского края подтвердили, что из-за атаки БПЛА повреждены элементы портовой инфраструктуры в Темрюке.



«Произошло возгорание. Для тушения пожара привлечены 32 специалиста и восемь единиц техники. На месте работают специальные и экстренные службы. Персонал эвакуирован», – заявили в штабе.



Этот морской порт находится в Темрюкском заливе Азовского моря на Таманском полуострове. Через портовый комплекс проходят разные виды грузов, в том числе сжиженный углеводородный газ и другие нефтегрузы.



В ASTRA сообщили, что ночью 5 декабря дроны также атаковали нефтеперерабатывающий завод в городе Сызрань Самарской области РФ.



В результате атаки возник пожар на НПЗ.



Мэр Сызрани Сергей Володченков подтвердил атаку беспилотников на город.



В Минобороны РФ заявили, что ночью российская ПВО якобы сбила 41 украинский БПЛА, в том числе девять – в Самарской области, один – в Краснодарском крае.

Напомним, что украинские пилоты дронов уничтожили танки российской армии на окраинах города Мирноград на Донетчине.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко