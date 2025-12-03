Українські пілоти дронів знищили танки російської армії на околицях Мирнограда

Знищені російські танки на околицях Мирнограда. Фото: кадр із відео

Оператори безпілотників знищили два російські танки на околицях міста Мирноград Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі 7-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ.



Бронетехніка рухалася полем. Один із танків застряг у протитанковому рові, після чого машини взяли під вогневий контроль. За результатами операції цілі знищені.

Нагадаємо, що танкісти ЗСУ не дали російським штурмовикам прорватися на Лиманському напрямку, вся група окупантів знищена.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко