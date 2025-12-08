Фронт накритий масованими штурмами: найважча ситуація під Покровськом

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

За минулу добу на фронті сталося 164 бойові зіткнення. В оперативному зведенні Генштабу ЗСУ 8 грудня повідомляється, що російська армія завдала по Україні 2 ракетних і 67 авіаударів, використала 6 ракет, 182 плануючі авіабомби, провела 4180 обстрілів, включаючи 85 залпів з РСЗВ, і задіяла понад 6500 дронів.



Покровська ділянка залишається епіцентром боїв. Тут українські захисники зупинили 53 штурми противника. Бої йшли у напрямках Нового Шахового, Нового Донбасу, Родинського, Мирнограда, Гришиного, а також у районах Шахового, Новоекономічного, Удачного, Дачного, Філії та інших населених пунктів.



Напружена ситуація зберігається на Костянтинівському напрямку, де ворог розпочав 18 атак, намагаючись прорвати оборону навколо Олександро-Шультиного, Плещіївки, Яблунівки та у бік Костянтинівки, Іванопілля та Новопавлівки.



Серйозний тиск фіксується на Гуляйпільському напрямку, де українські сили відбили 20 штурмів у районах Рибного, Радісного, Варварівки та Гуляйполя.



На Лиманському напрямку противник намагався прорватися 16 разів, діючи лініями Греківка — Дерилове — Торське та у бік Зарічного та Мирного.



На Олександрівському напрямку ворог атакував 14 разів, а на Слов'янському — шість. На Оріхівському напрямку росіяни спробували прорвати оборону двічі.



За добу ЗСУ завдали противнику відчутних втрат: 810 військовослужбовців, а також два танки, ББМ, 10 артсистем, 530 дронів, чотири ракети, 47 одиниць автотехніки та три спецмашини.

Нагадаємо, за минулу добу, 7 грудня, російські обстріли призвели до загибелі чотирьох мирних жителів Донецької області.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»