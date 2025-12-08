Четверо жителів Донеччини загинули за добу від російських обстрілів

Протягом минулої доби, 7 грудня, російські обстріли призвели до загибелі чотирьох мирних жителів Донецької області. Двоє загинули у Дружківці, в Краматорську — одна, і в Лимані — одна людина. Про це повідомляє Донецька обласна військова адміністрація.



За даними ОВА, ще троє людей в області отримали поранення різного ступеня тяжкості — у Дружківці та Костянтинівці.



З початку повномасштабного вторгнення на Донеччині документально підтверджено загибель 3758 мирних жителів, ще 8549 отримали поранення.



Зазначається, що ці цифри не включають дані щодо Маріуполя та Волновахи — у цих містах точну кількість жертв досі неможливо встановити через відсутність доступу до повної інформації.

Нагадаємо, голова Донецької ОВА Вадим Філашкін закликав донеччан довіряти лише офіційним джерелам.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»