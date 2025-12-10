Падіння п'яти сіл та тиск на Сіверськ: ситуація на фронті

Бої за Сіверськ. Скріншот

Ситуація у Сіверську загострюється: за оцінками аналітиків близько половини міста вже контролюється російськими військами. Окупанти активно заводять піхоту та застосовують тактику інфільтрації, намагаючись проникнути в місто малими групами.



Є підтверджені дані про просування у західну та частково центральну частину Сіверська. Росія також намагалася форсувати Бахмутку, розширюючи плацдарм. Тиску на Сіверськ передувало падіння п'яти сіл — Лисівки, Сухого Яру, Гнатівки, Рогу та Новопавлівки.



На напрямку задіяно велике лиманське угруповання РФ — до 90 тисяч осіб. Поліпшена логістика із окупованої Луганщини дозволяє окупантам посилювати тиск. Паралельно продовжуються бої у Запорізькій області, де РФ зайняла Кам'янське та атакує Степногірськ та Приморське.



Росія намагається створити загрозу оточення північного виступу та одночасно прагне встановити контроль над ключовою залізничною станцією у Куп'янську. Незважаючи на складну ситуацію та застосування противником важкого озброєння, українські сили стримують підготовлені позиції та продовжують маневрену оборону.

Докладніше — в авторському відео журналістів «Новини Донбасу»

Нагадаємо, армія РФ просунулась у містах Мирноград та Сіверськ Донецької області.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»