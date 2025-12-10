Російські війська просунулися у Мирнограді, Сіверську та поблизу Покровська – DeepState

Просування окупантів у Мирнограді та біля Покровська. Фото: карта DeepState

Армія РФ просунулася у містах Мирноград та Сіверськ Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.



Також загарбники просунулися поблизу міста Покровськ на Донеччині.



За даними Генерального штабу ЗСУ, на Покровському напрямку за минулу добу Сили оборони України відбили 48 штурмів, зокрема в районах Покровська та Мирнограда, на Слов'янському – 12, у тому числі в районі Сіверська.

Нагадаємо, що українська армія просунулася у Дніпропетровській області.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко