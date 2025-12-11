Українська авіація двічі вдарила HAMMER по позиціях РФ у Степногірську

Авіаудар по окупантах у багатоповерхівці Степногірська.

Українська авіація продовжує нищити позиції російських військ в районі Степногірська та завдавати точкових ударів по місцях їхнього укріплення. По багатоповерхівках, які російські штурмові підрозділи використовують як тимчасові опорні пункти, працюють високоточні авіабомби AASM HAMMER.



Перший удар винищувач МіГ-29 Повітряних сил ЗСУ здійснив по будівлі, де перебувала група російських штурмовиків. Як встановив OSINT-проєкт WarArchive, йдеться про багатоповерхівку в селищі Степногірськ Запорізької області. Удар був точним і знищив групу противника.

Згодом оператори зафіксували чергове скупчення російських військових, які намагалися укритися в підвалі іншої багатоповерхівки на півночі населеного пункту. Після підтвердження координат український МіГ-29 завдав повторний удар — також двома керованими авіабомбами HAMMER.



За даними аналітиків Deep State, Степногірськ нині перебуває у «сірій зоні», де російські підрозділи намагаються закріпитися, зокрема силами 1152-го мотострілецького полку.

Станом на сьогодні майже весь Степногірськ перебуває у «сірій зоні».

На цьому напрямку окупанти минулої доби дев’ять разів пробували прорвати оборону СОУ в районах шести населених пунктів, включно зі Степногірськом, проте всі атаки були відбиті.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»