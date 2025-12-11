Білорусь посилює торговельну залежність від Росії — звіт СЗР

Білорусь продовжує посилювати торгівельно-економічну залежність від Росії. Про це йдеться в новому звіті Служби зовнішньої розвідки України.



За десять місяців 2025 року товарообіг між Білоруссю та Росією зріс на 1,8% і досяг 44 млрд доларів. За підсумками року обсяг перевезень білоруських вантажів через російські порти очікується на рівні 16 млн тонн. Розширення взаємодії з РФ відбувається на тлі падіння білоруського експорту за межі СНД майже на 10%.



Залежність Мінська від російського ринку також посилюється: якщо на початку року частка РФ в експорті Білорусі становила 65%, то влітку вона зросла до 67%. При цьому білоруська статистика уникає деталізації експорту до РФ, оскільки зростання двосторонньої торгівлі переважно забезпечується збільшенням російських поставок до Білорусі.



Російський імпорт активно витісняє білоруську продукцію навіть на традиційних для неї ринках. За п’ять місяців імпорт продовольства з РФ зріс на 21%, за вісім — на 27%. Поставки свинини збільшилися майже у 1,5 раза, соняшникової олії — у 2,5 раза. Навіть у сильній для Білорусі молочній галузі позиції погіршуються: загальні поставки зросли на 14%, а імпорт сирів — майже на 40%.



Попри рекордні обсяги відвантажень через російські порти, це не відбиває розвитку логістики. За даними СЗР, такі показники лише підкреслюють обмежений доступ Білорусі до альтернативних маршрутів та зростаючу економічну залежність від Росії.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»