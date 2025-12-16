Росія масово оснащує ударні дрони «Молнія» терміналами Starlink

«Молнія» з терміналом Starlink.

Росія почала системно застосовувати ударні безпілотники «Молнія», обладнані супутниковим зв’язком Starlink. Про це повідомив фахівець зі зв’язку та радіоелектронної боротьби Сергій «Флеш» Бескрестнов.



За його словами, використання таких БПЛА фіксується щодня. Якщо раніше термінали Starlink встановлювалися на дрони хаотично та кустарним способом, то нині мова йде про повноцінну штатну інтеграцію в конструкцію апаратів.

«Якщо перші Starlink були прикручені абияк, то зараз вони вже штатно вмонтовані», — зазначив експерт.

Бескрестнов наголошує, що противник не економить дороге обладнання і використовує супутниковий зв’язок навіть на одноразових ударних безпілотниках, що свідчить про зміну підходів до їхнього бойового застосування.

Раніше повідомлялося, що Росія налагодила відправку дронів-камікадзе «Шахед» для ударів по Україні безпосередньо з виробничих майданчиків, минаючи склади тривалого зберігання.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»