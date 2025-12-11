Суд у Дніпрі продовжив арешт намісника Святогірської лаври та відмовив депутату у відеозв'язку

Фото: Донецька прокуратура

У Чечелівському районному суді Дніпра продовжують розглядати справу Ігоря Яковенка, якого звинувачують у тяжких злочинах проти національної безпеки України. За версією слідства, він поширював відомості про пересування та розміщення українських військових та озброєння під час дії воєнного стану.



До суду Дніпра 5 грудня надійшло прохання: народний депутат України звернувся із заявою взяти обвинуваченого на поруки. Парламентарій також попросив розглянути його звернення у форматі відеоконференції — підключитися він хотів із будівлі Великої палати Верховного Суду, пояснивши, що фізично не може приїхати до Дніпра, оскільки знаходиться у Києві.



Суд уважно вивчив заяву, але дійшов висновку, що виконати це прохання зараз неможливо, оскільки розгляд депутатського звернення тісно пов'язаний з іншим процесом — терміновим клопотанням прокурора про продовження запобіжного заходу для обвинуваченого. Закон вимагає, щоб такі клопотання розглядалися негайно, максимум протягом 72 годин.



Документи прокурора надійшли до суду вранці 4 грудня, а останній термін їх розгляду спливав 7 грудня, причому припадав на вихідний. Організація відеозв'язку із Верховним Судом могла зірвати цей термін. Водночас суд наголосив: депутат не позбавлений права брати участь дистанційно. Просто для цього потрібно заздалегідь подати прохання про онлайн-участь через особисті технічні засоби.



У результаті суд відмовив народному депутату у проведенні засідання у режимі відеоконференції саме із приміщення Великої палати Верховного Суду. Рішення набуло чинності відразу і не підлягає окремому оскарженню.



На тлі цього процесу суд продовжив арешт намісника Святогірської лаври, митрополита Арсенія. Він має залишатися під вартою як мінімум до 3 лютого 2026 року — і без можливості внесення застави. Таке рішення зафіксовано у Єдиному реєстрі судових рішень.

Як уточнюється, митрополит зараз перебуває у слідчому ізоляторі, а його інтереси представляє адвокат, призначений системою безоплатної правової допомоги.

Нагадаємо, слідство встановило, що у травні та червні 2022 року під час публічних виступів підозрюваний заперечував факт збройної агресії РФ і покладав відповідальність за загибель священнослужителів, черниці та руйнування храмових споруд на Збройні сили України.



Митрополит Арсеній перебуває під вартою з квітня 2024 року. У жовтні 2025 року його відпустили під заставу, але невдовзі знову взяли під варту.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»