У Дружківці загорівся приватний будинок: рятувальники виявили тіло чоловіка
18 грудня 2025, 14:04

У Дружківці загорівся приватний будинок: рятувальники виявили тіло чоловіка

Пожежа у приватному будинку у Дружківці. Фото: ДСНС Пожежа у приватному будинку у Дружківці. Фото: ДСНС

17 грудня до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у приватному будинку у місті Дружківка. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.

Під час розвідки та гасіння пожежі рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка.

Бійці ДСНС загасили вогонь на площі 20 квадратних метрів. Причини та обставини пожежі встановлюються відповідними фахівцями.

Нагадаємо, що у ДСНС розповіли про стан рятувальників, поранених внаслідок російської атаки у Дружківці.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко

