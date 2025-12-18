У Дружківці загорівся приватний будинок: рятувальники виявили тіло чоловіка

Пожежа у приватному будинку у Дружківці. Фото: ДСНС

17 грудня до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у приватному будинку у місті Дружківка. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.



Під час розвідки та гасіння пожежі рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка.



Бійці ДСНС загасили вогонь на площі 20 квадратних метрів. Причини та обставини пожежі встановлюються відповідними фахівцями.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко