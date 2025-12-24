Російський безпілотник атакував людей на вулиці у Костянтинівці: є поранені

24 грудня російські загарбники FPV-дроном вдарили по місту Костянтинівка Донецької області. Про це повідомив голова Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



Поранення отримали дві людини. Удар прийшовся на одній з вулиць, коли там були люди. Постраждалі змогли самостійно дістатися до лікарні міста Дружківка.

Нагадаємо, що 23 грудня війська Росії вдарили по місту Лиман та селищу Олексієво-Дружківка на Донеччині, внаслідок чого є загиблий та поранений.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко