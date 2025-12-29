Атаки РФ в Донецькій області: один загиблий і п’ятеро поранених

Наслідки обстрілу РФ.

Упродовж 28 грудня внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинув один мирний житель — у Слов’янську. Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



За його словами, ще п’ятеро цивільних зазнали поранень. Четверо з них постраждали у Слов’янську, ще одна людина — в Лимані.



В обласній адміністрації наголошують, що російські війська продовжують цілеспрямовано атакувати населені пункти регіону, наражаючи цивільне населення на смертельну небезпеку.



Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ, за офіційними даними місцевої влади, на Донеччині загинули 3 777 осіб, ще 8 635 цивільних були поранені. Ця статистика не враховує Маріуполь і Волноваху, де через окупацію наразі неможливо встановити точну кількість жертв.

Нагадаємо, 28 грудня, Слов'янськ Донецької області зазнав авіаційного удару. По місту було випущено три керовані авіаційні бомби (КАБ).

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»