Армія РФ не контролює Родинське Покровської громади, бої продовжуються

Окупанти не захопили Родинське. Фото: скриншот «DeepState»

В оборонному відомстві РФ 28 грудня заявили, що місто Родинське Покровського району Донецької області було окуповане російськими військами. Однак у ОК «Схід» спростували цю інформацію. Бої за місто продовжуються.



«У Родинському ситуація складна, точаться бої за місто. Ворог намагався закріпитись уздовж залізниці на північ від міста, а також у західних районах. Успіху не мав. Інформація про повний контроль міста ворогом не відповідає дійсності», — йдеться у повідомленні.



Військові аналітики українського проєкту «DeepState» заявили, що російські війська просунулися біля Родинського, про окупацію не йдеться.



Окрім того, українські військовослужбовці продовжують контролювати північну частину Покровська. У центральній частині міста Сили оборони блокують поступ росіян.



«Загарбники продовжують активно діяти на заході Покровська. Мета незмінна - вихід у район Гришиного. Але всі атаки ворога наші сили блокують. Ведуться пошуково-штурмові дії та ліквідація супротивника у міській забудові», — зазначили у відомстві.



Також українські підрозділи тримають оборонні рубежі та ліквідують окупантів на підступах до Мирнограду. Оборона міста поповнена додатковими силами та засобами, але логістика залишається утрудненою.



Раніше ми писали, що Сили оборони України продовжують активні дії у районі Покровсько-Мирноградської агломерації. Саме тут російські війська зібрали своє найбільше угруповання і тут зазнають найбільших втрат.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»