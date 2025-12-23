В ВСУ ответили, где сейчас в Покровске наиболее активны российские войска

Ситуация в Покровске. Фото: карта DeepState

Силы обороны Украины продолжают активные действия в районе Покровско-Мирноградской агломерации. Об этом в комментарии информационному агентству Министерства обороны Украины «АрмияInform» сообщил спикер группировки войск «Восток» Григорий Шаповал.



По его словам, именно здесь российские войска собрали свою самую большую группировку и здесь несут наибольшие потери.



«Враг несет колоссальные потери. За прошедшую неделю они составили около 500 человек только в Покровске. Это на треть больше, чем неделю назад», — сказал Шаповал.



Спикер ГВ «Восток» отметил, что ВСУ контролируют северную часть Покровска.



«В центральной части города украинские воины блокируют продвижение противника. Преимущественно враг использует малые штурмовые группы, а из-за огромных потерь задействовал все свои резервы и не жалеет личный состав в «мясных штурмах». Наиболее активно враг действует на западных окраинах города, в районе села Гришино. Также бои продолжаются в южной части города», – добавил он.

Напомним, что 22 декабря президент Украины Владимир Зеленский ответил, сколько сейчас российских оккупантов в Покровске.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко