СБУ заарештувала судно «тіньового» флоту РФ в Одеському порту

Служба безпеки України заарештувала в Одеському порту судно, яке належить до «тіньового» флоту РФ. Корабель незаконно перевозив українську агропродукцію з тимчасово окупованого Криму, а його власник перебував під санкціями РНБО.



Щоб обходити обмежувальні заходи, судно регулярно змінювало назву та формальних бенефіціарів із третіх країн, приховуючи справжніх власників і маршрути перевезень.



На корабель накладено арешт для подальшої передачі до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).



Раніше СЗР України розкрила масштаби «тіньового флоту» Росії. Нагадаємо, морські дрони Sеа Baby вивели з ладу два російських танкери, що перебувають під санкціями, у Чорному морі.