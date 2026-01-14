Росіяни атакували евакуаційний автомобіль групи «Білий янгол» у Сумській області

Росіяни здійснили прицільну атаку на цивільний евакуаційний автомобіль у Сумській області, повідомляє обласна військова адміністрація.



Під час евакуації людей із прикордонної території Шосткинського району ворожий дрон атакував транспорт спецпідрозділу поліції «Білий янгол». Автомобіль добре відомий місцевим жителям і щоденно використовується для евакуації людей із небезпечних зон.



Транспорт зазнав значних пошкоджень, проте завдяки бронюванню та професіоналізму поліцейських евакуйовані не постраждали, хоча пережили сильний стрес. Самі правоохоронці отримали незначні травми та наразі проходять обстеження.



Координація та професійні дії «Білих янголів» дозволили успішно завершити евакуацію та доправити людей у безпечне місце. Місцева влада наголошує: чим раніше люди ухвалюють рішення про евакуацію з прикордонних територій, тим безпечніше це для них та для тих, хто щодня ризикує життям заради порятунку інших.