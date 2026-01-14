Россияне атаковали эвакуационный автомобиль группы «Белый ангел» в Сумской области

В Сумской области российский дрон совершил прицельную атаку на эвакуационный автомобиль, сообщает областная военная администрация.



Во время вывоза людей с приграничной территории Шосткинского района транспорт спецподразделения полиции «Белый ангел» подвергся атаке врага. Автомобиль известен местным жителям и ежедневно используется для эвакуации людей из опасных зон.



Авто получило значительные повреждения, но благодаря бронированию и профессионализму полицейских пострадавших среди эвакуированных нет. Самих сотрудников правоохранительных органов госпитализировали с незначительными травмами.



Скоординированные действия «Белых ангелов» позволили успешно завершить эвакуацию и доставить людей в безопасное место. Местные власти напоминают: чем раньше люди решают эвакуироваться из приграничных районов, тем безопаснее это для них и для тех, кто ежедневно рискует жизнью ради спасения других.