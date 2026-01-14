Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Россияне атаковали эвакуационный автомобиль группы «Белый ангел» в Сумской области
14 января 2026, 14:24

Россияне атаковали эвакуационный автомобиль группы «Белый ангел» в Сумской области

Россияне атаковали эвакуационный автомобиль группы «Белый ангел» в Сумской области

В Сумской области российский дрон совершил прицельную атаку на эвакуационный автомобиль, сообщает областная военная администрация.

Во время вывоза людей с приграничной территории Шосткинского района транспорт спецподразделения полиции «Белый ангел» подвергся атаке врага. Автомобиль известен местным жителям и ежедневно используется для эвакуации людей из опасных зон.

Авто получило значительные повреждения, но благодаря бронированию и профессионализму полицейских пострадавших среди эвакуированных нет. Самих сотрудников правоохранительных органов госпитализировали с незначительными травмами.

Скоординированные действия «Белых ангелов» позволили успешно завершить эвакуацию и доставить людей в безопасное место. Местные власти напоминают: чем раньше люди решают эвакуироваться из приграничных районов, тем безопаснее это для них и для тех, кто ежедневно рискует жизнью ради спасения других.

Места
Сумская область
Прочее
Эвакуация мирных жителей атаку дрона на эвакавто
Организации
Белый Ангел

