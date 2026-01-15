«Шахеди» атакували Слов'янськ: пошкоджені багатоповерхівки, поранена жінка

Наслідки атаки на Слов'янськ. Фото: Слов'янська МВА

Ввечері 14 січня російська армія вдарила по місту Слов'янськ Донецької області. Про це повідомив голова Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.



Місто атакували два БПЛА «Герань-2»/«Шахед».



Пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки. Приватний будинок та автомобіль повністю знищені.



Внаслідок атаки поранення отримала жінка.

Нагадаємо, що 14 січня армія РФ обстріляла кілька міст та селищ у Донецькій області, внаслідок чого поранені п'ять людей.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко