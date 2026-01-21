На окупованій Херсонщині швидка допомога стала платною

На тимчасово окупованій території Херсонської області екстрена медична допомога фактично перетворилася на платну послугу. Про це повідомляє рух спротиву «Жовта Стрічка».



За даними активістів, у Генічеську диспетчери швидкої допомоги пропонують «прискорений виїзд» бригади за грошову передоплату. Розмір хабаря становить від 1000 до 3000 рублів і залежить від населеного пункту та часу виклику.



У разі відмови платити мешканцям повідомляють про можливу затримку на 3–6 годин або взагалі не гарантують прибуття медиків.



Активісти зазначають, що така ситуація стала наслідком гострого дефіциту лікарів, відтоку персоналу та систематичних затримок із виплатою заробітної плати в медичній сфері на окупованих територіях.