«Безпечних місць більше немає»: у Дружківці та громаді ситуація стрімко загострюється – МВА

Наслідки удару по Дружківці. Фото: прокуратура

У Дружківській громаді на Донеччині ситуація стрімко загострюється. Про це повідомили у пресслужбі Дружківської міської військової адміністрації.



Останніми днями російські війська неодноразово завдавали ударів по території громади, застосовуючи авіабомби, реактивні системи залпового вогню та FPV-дрони.



«Обстріли охопили як приватний сектор, так і об'єкти критичної інфраструктури, що свідчить про те, що безпечних зон у громаді більше не залишається. За останні три дні зафіксовані щонайменше 10 епізодів обстрілів. Внаслідок ворожих атак загинули дві цивільні жительки, поранені шість людей, серед них чоловіки та жінки різного віку. Ворожі боєприпаси влучали у житлові квартали, дороги, об'єкти господарювання – без прив'язки до часу доби або призначення об'єкта. У зв'язку з критичним погіршенням безпекової ситуації єдиним реальним і поки що можливим способом зберегти життя залишається евакуація», – зазначили у МВА.

Нагадаємо, що армія РФ вдарила по енергетиці Донецької області, внаслідок чого частина абонентів залишилася без світла.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко