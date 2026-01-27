На Черкащині під час затримання вбивці загинули четверо поліцейських

Сьогодні на Черкащині сталася трагедія. Під час затримання фігуранта, якого розшукували за вбивство, він відкрив прицільний вогонь по правоохоронцях. Спецпризначенці поліції ліквідували вбивцю.



На жаль, четверо поліцейських загинули, захищаючи життя мирних людей, повідомили у пресслужбі Національної поліції України. Серед загиблих:

Командир взводу №1 роти поліції особливого призначення ГУНП у Черкаській області, учасник бойових дій, майор поліції Сергій Сафронов;

Заступник командира роти, учасник бойових дій, майор поліції Олександр Флорінський;

Інспектор взводу №1 роти поліції особливого призначення, старший лейтенант поліції Денис Половинка;

Поліцейський офіцер громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції Черкаського району, учасник бойових дій, майор поліції Володимир Бойко.

Ця трагедія ще раз нагадує, якою ціною забезпечується безпека держави навіть далеко від лінії фронту. Поліцейські щодня ризикують життям — на вулицях міст і сіл, під час затримань, викликів та спецоперацій. Для них немає «безпечних змін» чи «спокійних днів» — кожен виїзд може стати останнім.



«Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Ми розділяємо ваш біль і ніколи не забудемо подвиг ваших рідних. Бажаємо якнайшвидшого одужання пораненому колезі — старшому лейтенанту поліції Олександру Шпаку», — йдеться у повідомленні керівництва поліції.