На Одещині затримано коригувальника ударів по Силах оборони

Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала на території Одеської області російського агента, котрий коригував удари по об'єктах Сил оборони та готувався до диверсії.



Як встановило слідство, зловмисник займався пошуком та передачею координат військових об'єктів, а пізніше отримав завдання на їхній підпал. Операцію провели співробітники Головного управління внутрішньої безпеки СБУ.



Завдяки роботі «на випередження» диверсію було зірвано, а об'єкти Сил оборони, геолокації яких встиг зафіксувати агент, додатково убезпечили. За матеріалами справи, затриманим виявився 41-річний безробітний мешканець Ізмаїла.



Вербування відбулося через Telegram-канали, де чоловік шукав «легкі заробітки». Саме там із ним вийшли на зв'язок представники ФСБ РФ. Основним завданням агента був пошук пунктів тимчасової дислокації сил оборони — об'єктів, які окупанти планували атакувати з повітря.



Насамперед його цікавили будинки, які, на його думку, могли використовуватися військовослужбовцями Національної гвардії та Військової служби правопорядку. Для збору інформації фігурант потай обходив місцевість, фотографував потенційні «цілі», наносив їх на гугл-карти і передавав дані куратору з ФСБ через месенджер.

Пізніше російська спецслужба дала йому пряму вказівку підпалити один із «виявлених» об'єктів. Проте співробітники СБУ запобігли диверсії та затримали агента. Під час обшуків у нього вилучили мобільний телефон із доказами листування та співпраці з окупантами.



На підставі зібраних матеріалів слідчі повідомили затриманого про підозру за статтею «державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану». Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ затримала на Миколаївщині російського інформатора, який передавав ворогові дані про роботу української ППО біля військових аеродромів.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»