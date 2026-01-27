Дружківка повністю знеструмлена

Місто Дружківка Донецької області станом на вівторок, 27 січня, залишилося без електропостачання. Про це повідомили у пресслужбі Дружківської міської військової адміністрації.



«У зв’язку з бойовими діями м. Дружківка повністю без електропостачання. До усунення», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що вночі 27 січня супротивник повторно атакував об'єкт ДПЕК Одеських електромереж. Руйнування масштабні, відновлення обладнання вимагатиме часу

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»