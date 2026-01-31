Краматорськ зазнав російського обстрілу в ніч проти суботи

Ілюстративне фото

У ніч проти суботи, 31 січня, Краматорська громада зазнала атаки російського безпілотника. Про це повідомила міська військова адміністрація.

«О 23:22, із застосуванням БПЛА “Герань-2”, російські війська завдали удару по приватному сектору. На щастя, обійшлося без постраждалих», — написав у соцмережах начальник Краматорської МВА Олександр Гончаренко.

За словами Гончаренка, у результати атаки пошкоджено сім житлових будинків.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти активно використовують авіацію для скидання керованих авіабомб на Донецьку область. Також зростає кількість російських атак із застосуванням БПЛА та FPV-дронів різних типів по населених пунктах регіону.