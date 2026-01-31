Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Краматорськ зазнав російського обстрілу в ніч проти суботи
31 січня 2026, 10:42

Краматорськ зазнав російського обстрілу в ніч проти суботи

Ілюстративне фото Ілюстративне фото

У ніч проти суботи, 31 січня, Краматорська громада зазнала атаки російського безпілотника. Про це повідомила міська військова адміністрація.

«О 23:22, із застосуванням БПЛА “Герань-2”, російські війська завдали удару по приватному сектору. На щастя, обійшлося без постраждалих», — написав у соцмережах начальник Краматорської МВА Олександр Гончаренко.

За словами Гончаренка, у результати атаки пошкоджено сім житлових будинків.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти активно використовують авіацію для скидання керованих авіабомб на Донецьку область. Також зростає кількість російських атак із застосуванням БПЛА та FPV-дронів різних типів по населених пунктах регіону.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Інше
Краматорськ Атака БПЛА війська РФ
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

Тотальна паспортизація мобільного зв'язку на окупованих територіях: Нові обмеження абонентів межують з абсурдом
І це ще не межа: російські законодавці готують нові посилення правил користування послугами мольного зв'язку та інтернету. Доходить до абсурду: в РФ хочуть, щоб співгромадяни дорожили своєю SIM-карткою, як і паспортом.
28 січня 2026, 18:43
НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
13:48
РФ запустила видобуток золота на окупованій Луганщині
17:39
В угрупуванні «ДНР» заборонили публікацію наслідків атак дронів ЗСУ
22:30
Пенсіонери-переселенці, яких на обліку понад 1,3 мільйони, масово залишилися без пенсій у січні, — Лубінець
13:50
Сили оборони вразили ЗРК «Оса» та низку логістичних об'єктів російських окупантів у Запорізькій області
13:00
Командиру російської субмарини оголосили підозру
12:30
У МЗС РФ заявили про загибель семи російських журналістів
10:40
Окупанти залучають студентів з Алтаю до лікарень Луганська
19:16
Понад тисячу пенсіонерів-переселенців отримують виплати від Росії, — ПФУ (оновлено)
09:59
Очільник окупованої Макіївки «накопичив» елітну нерухомість
18:45
В окупованій частині Донецької області запускають «картку мешканця» з прив'язкою до паспорта РФ
18:04
Окупаційна влада Донбасу розширює «Юнармію» за рахунок посилення бюджету
11:14
Окупаційна влада Донеччини планує розпочати видобуток українських надр
09:49
У Держдумі РФ хочуть продовжити заміну номерів в окупації
16:46
Росія заселяє мігрантів у будинки українців на Херсонщині та в Криму
16:03
ЗСУ вдарили по зенітно-ракетному комплексу окупантів у Криму
15:30
Росія стала світовим лідером за відключеннями інтернету у 2025 році
15:00
У Росії заявили про повне блокування Telegram вже восени
10:20
На Донеччині окупанти проводять у школах «уроки СВО»
18:32
Бойовик «ДНР» тепер керуватиме комунальним господарством у Донецьку
14:20
В окупованому Дебальцевому у матері «опікуни» вилучили дітей
усі новини
14:58
Армія РФ завдала удару по пологовому будинку в Запоріжжі
13:48
РФ запустила видобуток золота на окупованій Луганщині
12:58
Переговори щодо війни в Україні відбудуться 4—5 лютого в Абу-Дабі — Зеленський
12:30
Армія РФ завдала авіаудару по Слов'янську
11:03
У Краматорському районі внаслідок обстрілу пошкоджено газопровід
10:21
Окупанти намагаються наступати вздовж лісосмуг під Слов'янськом
09:40
РФ атакувала Україну безпілотниками з ТОТ Донецької області
09:05
Дружківка повністю знеструмлена через бойові дії
17:39
В угрупуванні «ДНР» заборонили публікацію наслідків атак дронів ЗСУ
15:58
Укрзалізниця пересаджує людей на автобуси через активність російських дронів на ділянці Барвінкове – Краматорськ
14:23
У деяких районах Дружківки почав з'являтися газ, також почали нагріватися батареї
12:40
В Україні стався масштабний блекаут: у Києві зупинено рух метро
11:40
У Держдумі РФ загрожують вдарити по Україні у пік холодів
10:42
Краматорськ зазнав російського обстрілу в ніч проти суботи
09:58
Росіяни атакували Україну 85 безпілотниками за ніч
09:25
У Донецькій області протягом минулої доби через обстріли загинули двоє людей
23:12
ЗМІ повідомляють про вибачення російських переговорників перед українцями за удар по потягу у Харківській області
22:50
Окупанти завдали сім ударів по станції Синельникове, пошкоджено локомотиви та електропоїзди, є постраждалі
22:31
З Дружківки евакуювали ще двох мешканців
22:31
Укренерго повідомило про відключення електроенергії 31 січня
усі новини
ВІДЕО
Росія вдарила по пологовому будинку у Запоріжжі. Фото: ЗОВА Армія РФ завдала удару по пологовому будинку в Запоріжжі
01 лютого, 14:58
Росія завдала авіаудару по Слов'янську. Фото: Вадим Лях Армія РФ завдала авіаудару по Слов'янську
01 лютого, 12:30
З Дружківки евакуювали ще двох мешканців. Фото: скриншот З Дружківки евакуювали ще двох мешканців
30 січня, 22:31
Бійці «Холодного Яру» знищили дрон РФ під Костянтинівкою Бійці «Холодного Яру» знищили дрон РФ під Костянтинівкою
30 січня, 16:26
У Слов'янську врятували чоловіка під час пожежі. Фото: скриншот У Слов'янську врятували чоловіка під час пожежі
30 січня, 14:50
Сили оборони вразили ЗРК «Оса». Фото: скриншот Сили оборони вразили ЗРК «Оса» та низку логістичних об'єктів російських окупантів у Запорізькій області
30 січня, 13:50
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір