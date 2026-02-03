Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Морпіхи ЗСУ взяли в полон солдата РФ за допомогою FPV-дрона
03 лютого 2026, 17:12

Оператори екіпажу «Хаос» батальйону безпілотних систем 37 окремої бригади морської піхоти провели унікальну операцію із захоплення російського військовослужбовця в полон за допомогою FPV-дрона.

Інцидент стався на східних околицях населеного пункту Іванівка, де підрозділи морської піхоти знищили групу противника, яка намагалася зайти та закріпитися в селищі. Один із військових РФ, що вижив після бою, почувши наближення FPV-дрона, підняв руки та показав готовність здатися.

Оператори дрона вказали полоненому напрямок руху та дистанційно супроводжували його до українських позицій, фактично виконавши роль «повітряного конвою».

У проєкті «Хочу жити» зазначили, що дотримання інструкції здачі в полон за допомогою дрона дозволяє зберегти життя навіть у бойових умовах. Там також підкреслюють, що страхи про жорстоке поводження з полоненими є елементом російської пропаганди.

«Українська сторона, своєю чергою, зацікавлена в захопленні якомога більшої кількості полонених відповідно до норм міжнародного гуманітарного права», — йдеться в описі до відео.



Нагадаємо, під Куп’янськом-Вузловим взяли в полон солдат РФ, яких відправили для «флаговтика».

Іванівка
Полонені штурмовики РФ
37 ОБрМП

