Морпехи ВСУ взяли в плен солдата РФ с помощью FPV-дрона

Захват российского военнослужащего в плен с помощью FPV-дрона.

Операторы экипажа «Хаос» батальона беспилотных систем 37 отдельной бригады морской пехоты ВСУ провели уникальную операцию по захвату российского военнослужащего в плен с помощью FPV-дрона.



Событие произошло на восточных окраинах населённого пункта Ивановка, где подразделения морской пехоты уничтожили группу противника, пытавшуюся закрепиться в посёлке. Один из военнослужащих РФ, оставшийся в живых, услышав приближение FPV-дрона, поднял руки и выразил готовность сдаться.



Операторы дрона дистанционно указали ему маршрут движения и сопроводили до украинских позиций, фактически выполнив роль «воздушного конвоя».



В проекте «Хочу жить» подчеркнули, что соблюдение инструкции сдачи в плен при помощи дрона позволяет сохранить жизнь даже в условиях активных боевых действий. Там также заявили, что мифы о жестоком обращении с пленными являются частью российской пропаганды.



«Украинская сторона, в свою очередь, заинтересована в захвате как можно большего количества пленных в соответствии с нормами международного гуманитарного права», — говорится в описании к видео.







