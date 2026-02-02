Су-27 влучив GBU-62 по скупченню противника на Донеччині

Момент удару GBU-62 по скупченню російських військ.

Літак Су-27 Повітряних сил ЗСУ здійснив точний удар однією GBU-62 по скупченню російських військ у селі Удачне, Донецької області.



«Попри складні погодні умови, козаки демонструють високий рівень підготовки та виконують щоденні бойові завдання», — йдеться у блозі «Соняшник».



За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів скупчення особового складу, два пункти управління, два засоби ППО, два пункти управління БпЛА та чотири гармати ворога.