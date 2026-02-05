На оборону Донеччини виділили майже 264 млн гривень з початку року

Виділили понад 31 млн гривень на підтримку ЗСУ. Фото: Вадим Філашкін

У четвер, 5 лютого, відбулося засідання Ради оборони Донецької області. На підтримку Сил оборони України було направлено майже 264 млн з початку 2026 року. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



За його словами, 5 лютого направили на підтримку ЗСУ понад 31,5 мільйона гривень.



«Кошти підуть на придбання РЕБ, БПЛА, fpv-дронів - необхідного обладнання та засобів, які підсилюють бойові спроможності підрозділів і допомагають зберігати життя військовослужбовців. Підтримка Сил оборони — наш безумовний пріоритет. Донеччина, попри всі виклики воєнного часу, продовжує працювати на оборону держави й робить усе можливе, щоб наші воїни мали необхідне для виконання бойових завдань», — зазначив він.



Раніше ми писали, що із обласного бюджету було виділено понад 38 мільйонів гривень для підрозділів Сил оборони.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

