На оборону Донетчины выделили почти 264 млн гривен с начала года

В четверг, 5 февраля, прошло заседание Совета обороны Донецкой области. В поддержку Сил обороны Украины было направлено почти 264 миллиона с начала 2026 года. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
По его словам, 5 февраля направили в поддержку ВСУ более 31,5 миллиона гривен.
«Денежные средства пойдут на приобретение РЭБ, БПЛА, fpv-дронов - необходимого оборудования и средств, которые усиливают боевые способности подразделений и помогают сохранять жизнь военнослужащих. Поддержка сил обороны — наш безусловный приоритет. Донбасс, несмотря на все вызовы военного времени, продолжает работать на оборону государства и делает все возможное, чтобы наши воины имели необходимое для выполнения боевых задач», — отметил он.
Ранее мы писали, что из областного бюджета было выделено более 38 миллионов гривен для подразделений Сил обороны.
Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»
