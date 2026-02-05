На оборону Донетчины выделили почти 264 млн гривен с начала года

Выделили более 31 млн гривен в поддержку ВСУ. Фото: Вадим Филашкин

В четверг, 5 февраля, прошло заседание Совета обороны Донецкой области. В поддержку Сил обороны Украины было направлено почти 264 миллиона с начала 2026 года. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



По его словам, 5 февраля направили в поддержку ВСУ более 31,5 миллиона гривен.



«Денежные средства пойдут на приобретение РЭБ, БПЛА, fpv-дронов - необходимого оборудования и средств, которые усиливают боевые способности подразделений и помогают сохранять жизнь военнослужащих. Поддержка сил обороны — наш безусловный приоритет. Донбасс, несмотря на все вызовы военного времени, продолжает работать на оборону государства и делает все возможное, чтобы наши воины имели необходимое для выполнения боевых задач», — отметил он.



Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

