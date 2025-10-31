ВМС вдарили ракетами по Орловській ТЕЦ та підстанції «Новобрянська» в РФ

Військові вдарили ракетами по Орловській ТЕЦ та підстанції «Новобрянська» в РФ. Фото: ВМС

Українські військовослужбовці обстріляли ракетами Орловську теплоелектростанцію та електричну підстанцію «Новобрянська» у Росії. Про це повідомили у пресслужбі Військово-морських сил ЗСУ.



«Підрозділи ВМС ЗС України завдали точного ракетного удару крилатими ракетами Нептун по Орловській ТЕЦ та електричній підстанції Новобрянська», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що обидва об'єкти забезпечували енергією військові підприємства регіону, виведення їх з ладу — серйозний удар по логістиці російських окупантів.



Раніше ми писали, що Сили спеціальних операцій України знищили найновіший зенітно-ракетний комплекс «БУК-М3» та вразили станцію радіолокації раннього виявлення «Небо-У» російських військ.

