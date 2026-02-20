Українська армія провела спецоперацію на Луганщині: уражені «Солнцепьок», артилерія та бронемашини

«Солнцепьок» на Луганщині. Фото: кадр із відео

На початку лютого спецпідрозділ безпілотних авіаційних комплексів Lasar's Group НГУ провів спецоперацію у Луганській області. Про це повідомили у спецпідрозділі.



Екіпажам дронів вдалося уразити 13 одиниць дороговартісної російської техніки.



«Засоби противника перебували у смугах відповідальності 3-го та 10-го армійських корпусів ЗСУ. Аеророзвідка «Лазарів» виявила кілька скупчень техніки при аналізі вогневих позицій противника. Зокрема, пункт зарядки ТОС-1А «Солнцепьок», командно-штабну машину та артилерійський взвод. Ворожі засоби були сховані глибоко за лінією бойового зіткнення. У райони їхнього розташування вилетіли екіпажі важких бомберів Lasar's Group», – розповіли військові.



В результаті українські бійці уразили сім бронемашин, три САУ 2С7 «Піон», ТОС-1А «Солнцепьок», важку транспортно-заряджувальну машину та командно-штабну машину.



«Ретельно спланована спецоперація «Лазарів» знизила кількість обстрілів передових позицій Сил оборони України та зменшила атакувальний потенціал ворога», – резюмували в Lasar's Group.

Нагадаємо, що ЗСУ знищили російські екіпажі безпілотників на Костянтинівському напрямку.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко