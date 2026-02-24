У Костянтинівці одна людина загинула і двоє постраждалих через атаку армії РФ

Окупаційні війська РФ завдали чергового удару по Костянтинівці, використавши FPV-дрони з бойовою частиною. Влучення зафіксовано у ділянку проїжджої частини на автодорозі Костянтинівка-Дружківка. Одна людина загинула, ще двоє поранено. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



«Внаслідок атаки постраждали троє місцевих мешканців. На жаль, для одного з цивільних поранення виявилися несумісними з життям», — зазначив він.



За словами Горбунова, ще двоє людей отримали поранення різного ступеня важкості. Постраждалих було доставлено до лікарні Краматорська. Медики надають їм усю необхідну допомогу.



Раніше ми писали, що за 23 лютого внаслідок російського обстрілу на Донеччині поранення отримали шість мирних жителів.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

