Підозрюваного у вбивстві Андрія Портнова затримали у Німеччині

Підозрюваного у вбивстві Андрія Портнова, колишнього заступника глави адміністрації Віктора Януковича, затримали на території Німеччини. Про це повідомляє hromadske з посиланням на El País.



За даними видання, затримання відбулося в німецькому місті Гайнсберг, розташованому неподалік кордону з Нідерландами. Наразі правоохоронні органи проводять у цьому населеному пункті обшуки у рамках розслідування.



Повідомляється, що операцію із затримання проводили іспанські правоохоронні органи у тісній взаємодії з німецькими силовими структурами.



Зокрема, до Німеччини було направлено агентів підрозділів, що спеціалізуються на розслідуванні вбивств, які діяли спільно з німецькою Групою спеціальних операцій.



Інші подробиці про особу затриманого та можливі мотиви злочину на даний момент не розкриваються. Слідчі дії продовжуються.

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що вбивство сталося вранці, 21 травня 2025 року, біля воріт американської школи поблизу будинку, де жив Портнов. Ексчиновника розстріляли, коли він перебував в автомобілі Mercedes: спочатку в шию, потім у голову — лише близько п'яти пострілів.



