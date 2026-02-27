ГУР оприлюднило перехоплення про небажання штурму в армії РФ

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило аудіоперехоплення розмови російського командира зі своїми підлеглими.
На записі зафіксовано, як офіцер у грубій формі вимагає від особового складу негайно вирушити на штурм позицій. У розмові він висловлює невдоволення зволіканням та застосовує погрози фізичної розправи.
За даними української розвідки, перехоплення свідчить про складний морально-психологічний стан у підрозділах російської армії та проблеми з дисципліною.
У ГУР також нагадали про проект «Хочу жити», який передбачає можливість добровільної здачі в полон через Telegram-бот.
Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях