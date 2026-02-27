ГУР оприлюднило перехоплення про небажання штурму в армії РФ

Військові РФ намагаються сховатися від дрона ЗСУ.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило аудіоперехоплення розмови російського командира зі своїми підлеглими.



На записі зафіксовано, як офіцер у грубій формі вимагає від особового складу негайно вирушити на штурм позицій. У розмові він висловлює невдоволення зволіканням та застосовує погрози фізичної розправи.



За даними української розвідки, перехоплення свідчить про складний морально-психологічний стан у підрозділах російської армії та проблеми з дисципліною.







У ГУР також нагадали про проект «Хочу жити», який передбачає можливість добровільної здачі в полон через Telegram-бот.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»