ЗСУ не дають закріпитися противнику в Горькому

Скріншот: t.me/petrenko_iHS

На Гуляйпільському напрямку в Запорізькій області російська сторона розповсюдила відеозапис з демонстрацією прапорів у селі Горьке Пологівського району та заявила про взяття населеного пункту під контроль.



Одночасно повідомляється про посилення тиску в районі Залізничного та спроби російських підрозділів обійти позиції ЗСУ з південного напрямку. Про це повідомляє воєнблогер Олег Петренко.



Водночас українські військові наголошують, що противнику не вдалося закріпитись у Горькому. За їхніми даними, бої точаться у безпосередній близькості від села, а ситуація залишається напруженою та мінливою.



Чітко позначеної лінії бойового зіткнення на цій ділянці зараз немає: обстановка змінюється в залежності від активності сторін, що свідчить про маневри, що продовжуються, і локальні зіткнення.

Нагадаємо, після відключення Starlink армія РФ залишилася майже без зв'язку.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»