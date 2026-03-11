У Херсоні померла 91-річна жінка після російського обстрілу

Обстріл Херсона

У Херсоні померла 91-річна місцева жителька, яка отримала поранення під час російського обстрілу Дніпровського району. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.



За його словами, жінка зазнала поранень 9 березня після 9:00, коли російські війська атакували житлові квартали міста. У момент удару вона перебувала у своїй квартирі.



«Медики боролися за життя постраждалої, однак отримані травми виявилися несумісними з життям», - йдеться у повідомленні.



Крім того, протягом минулої доби під ударами російських військ опинилися шість населених пунктів Херсонської громади: Херсон, Антонівка, Придніпровське, Садове, Зеленівка та Наддніпрянське.







Внаслідок обстрілів пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, а також цивільні автомобілі. За даними місцевої влади, в результаті атак одна людина загинула, ще восьмеро отримали поранення, серед них — 16-річний хлопець.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»