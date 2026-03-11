Удар авіабомб по центру Слов'янська: кількість поранених зросла, сім людей у лікарні

Наслідки удару по центру Слов'янська. Фото: ДСНС

Кількість поранених внаслідок російського авіаудару по центру міста Слов'янськ зросла до 21 людини. Про це повідомив голова Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.



Серед постраждалих дві дитини – дев'ятирічний хлопчик та 14-річна дівчинка. Сім поранених перебувають у лікарні.



Загинули чотири людини – жінки 57, 62 та 77 років та 86-річний чоловік.



Породжені 14 багатоповерхівок, два приватні будинки, два навчальні заклади, комунальне підприємство та 20 автомобілів.



11 березня комунальні служби продовжують роботу з ліквідації наслідків атаки.

Нагадаємо, що раніше було відомо про 20 поранених внаслідок удару російських авіабомб ФАБ-250 по центру Слов'янська 10 березня.



На місці атаки бійці ДСНС врятували дві людини з-під завалів будинку, ще шість – евакуювали.



У центрі міста також пошкоджені газові мережі, без газу залишилися понад дві сотні квартир.

