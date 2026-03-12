Українські десантники знищили склад дронів російської армії у центрі Покровська

Наслідки удару по російському складу БПЛА у центрі Покровська. Фото: кадр із відео

Під час проведення повітряної розвідки пілот дрона 25-ї повітрянодесантної бригади ЗСУ виявив російський склад зберігання БПЛА у центрі міста Покровськ Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі угруповання військ «Схід».



Українські бійці знищили склад одним безпілотником.



«FPV-дрон влучив у каністру з пальним – весь склад вигорів за лічені хвилини. А на околицях у кущах виявили та уразили замаскований танк окупантів», – розповіли в УВ «Схід».

Нагадаємо, що 8 березня під удар українських дронів потрапило місце збирання наземних робототехнічних комплексів російських військ в окупованому Донецьку.

