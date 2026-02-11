Пенсія на окупованій території: чи можна оформити та не втратити виплати

Пенсійне питання стало найболючішим для переселенців та мешканців тимчасово окупованих територій після того, як на початку року тисячі людей не отримали виплати за січень.



Причиною стало рішення Пенсійного фонду України призупинити нарахування тим, хто не пройшов додаткову ідентифікацію та не підтвердив, що не отримує пенсії від органів РФ.



Після критики у ЗМІ та звернень громадських організацій та омбудсмена Дмитра Лубінця уряд вніс зміни. Виплати відновили. Пенсіонерам дозволили подати заяву про неотримання російської пенсії до 1 квітня 2026 року. Це обов'язкова умова для подальших нарахувань.



Начальник Головного управління Пенсійного фонду України у Запорізькій області Сергій Кам'янченко докладно розповів, як діяти мешканцям окупованих територій. Розмову з ним опублікувало видання «РІА Південь».

Як відновити виплати тим, хто не пройшов ідентифікацію

Згідно зі статтею 46 Конституції України, людина має право на відновлення пенсії. Для цього необхідно звернутися до ПФУ та підтвердити, що він живий.

Якщо пенсіонер звернувся протягом трьох років після припинення виплат, він не втрачає нарахованих сум. Гроші повернуть повністю, але поетапно: спочатку виплатять суму за один рік, інше — поступово разом із поточною пенсією.

Якщо трирічний термін перевищено, пенсія нараховується лише з моменту обігу.

Раніше відновити виплати можна було лише особисто, зараз це можливо і через вебпортал ПФУ під час проходження відеоідентифікації. Для цього потрібний кваліфікований електронний підпис (КЕП).

За словами Сергія Кам'янченка, тим пенсіонерам, які отримують російську пенсію, українські виплати припиняються.

Способи проходження фізичної ідентифікації

Пенсійний фонд пропонує кілька варіантів.

Особисто

Ідентифікацію можна пройти:

у будь-якому сервісному центрі ПФУ;

у банку, через який виплачується пенсія.

Через дипломатичні установи

Пенсіонери за кордоном можуть звернутися до посольства чи консульства України. Там видають документ, який підтверджує, що людина жива. Його потрібно відправити до територіального органу ПФУ разом із заявою про відновлення виплат.

Документи також можна подати через вебпортал ПФУ, прикріпивши скани та підписавши їх КЕП.

Онлайн-ідентифікація для мешканців окупації

Для мешканців ОТ найбільш доступний дистанційний формат.

Відеоконференція

Записатись можна через сервіс на порталі ПФУ або через контакт-центр. Під час відеозв'язку потрібно пред'явити документи.

Через сервіс «Дія.Підпис»

Найшвидший спосіб — авторизуватися в особистому кабінеті ПФУ чи мобільному додатку «Пенсійний фонд України» та підтвердити особу через «Дію.Підпис» чи КЕП.

Чи можна оформити українську пенсію, не виїжджаючи з СОТ

Подати заяву про призначення пенсії дистанційно можна через вебпортал ПФУ. Однак головна проблема – відкриття банківського рахунку.

Жителям СОТ пенсія може перераховуватися лише на банківський рахунок. "Укрпошта" там не працює. Необхідно відкрити спеціальний рахунок для соціальних виплат в українському банку та вказати його у заяві.

Але банки не відкривають такі рахунки дистанційно — співробітник має особисто ідентифікувати клієнта.

Тому без виїзду на підконтрольну територію оформити пенсію практично неможливо. Проте людина втрачає декларація про виплати протягом період після закінчення воєнного стану.

Як отримати доступ до особистого кабінету ПФУ

Увійти на вебпортал можна:

за логіном та паролем, виданим ПФУ;

через КЕП (зокрема отриманий через банки чи Приват24);

через “Дія Підпис”;

за допомогою української ID-картки.

За наявності КЕП або Дія Підпис відвідувати ПФУ особисто не потрібно.

Як оцифрувати трудову книжку

До 10 червня 2026 року діє термін обов'язкового оцифрування паперової трудової книжки.

Оцифрування проводить лише Пенсійний фонд. Громадяни надають кольорові скан-копії сторінок трудової книжки через особистий кабінет на порталі ПФУ та підписують їх КЕП.

Вимоги до файлів:

кольоровий режим сканування;

формат JPG чи PDF;

Розмір до 1 Мб кожен файл.

Також можуть знадобитися документи про освіту, службу в армії, свідоцтва про шлюб та народження дітей.

Чи припиняють виплати колабораціоністам

Існує електронний реєстр РНБО, куди вносяться дані людей, які причетні до колабораційної діяльності. Якщо інформацію підтверджено судом, ПФУ припиняє нарахування.

Без судового рішення виплати не зупиняються.

Чи успадковується недоотримана пенсія

Пенсія як така не успадковується. Йдеться про недоотримані суми.

Якщо людина померла, спадкоємці можуть отримати нараховані, але невиплачені кошти у порядку спадкування. Допомога на поховання у розмірі двох пенсій виплачується за умови, що людина перебувала на обліку та родичі нададуть виписку про смерть.

Відповідальність за приховування факту отримання російської пенсії

Поки що законодавство не передбачає чіткої відповідальності. Якщо людина визнає під час відеоідентифікації, що отримує російську пенсію, виплати припиняються, а нараховані авансом кошти вважаються переплатою та підлягають поверненню.

Що робити, якщо не проходить онлайн-ідентифікація

Деякі пенсіонери одержують повідомлення про неможливість підтвердження статусу одержувача.

Причини можуть бути такими:

технічні збої;

проблеми з Інтернетом;

використання чужого КЕП;

помилки у реєстрах.

Також на ВОТ можливі блокування зв'язку з боку РФ.

У такому разі рекомендують надіслати письмове звернення до ПФУ через функцію «Написати заяву» на сайті фонду навіть без входу до особистого кабінету.

Кожне звернення розглядається індивідуально.