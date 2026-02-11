Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Пенсія на окупованій території: чи можна оформити та не втратити виплати
11 лютого 2026, 15:35

Пенсія на окупованій території: чи можна оформити та не втратити виплати

Пенсія на окупованій території: чи можна оформити та не втратити виплати

Пенсійне питання стало найболючішим для переселенців та мешканців тимчасово окупованих територій після того, як на початку року тисячі людей не отримали виплати за січень.

Причиною стало рішення Пенсійного фонду України призупинити нарахування тим, хто не пройшов додаткову ідентифікацію та не підтвердив, що не отримує пенсії від органів РФ.

Після критики у ЗМІ та звернень громадських організацій та омбудсмена Дмитра Лубінця уряд вніс зміни. Виплати відновили. Пенсіонерам дозволили подати заяву про неотримання російської пенсії до 1 квітня 2026 року. Це обов'язкова умова для подальших нарахувань.

Начальник Головного управління Пенсійного фонду України у Запорізькій області Сергій Кам'янченко докладно розповів, як діяти мешканцям окупованих територій. Розмову з ним опублікувало видання «РІА Південь».

Як відновити виплати тим, хто не пройшов ідентифікацію

Згідно зі статтею 46 Конституції України, людина має право на відновлення пенсії. Для цього необхідно звернутися до ПФУ та підтвердити, що він живий.

Якщо пенсіонер звернувся протягом трьох років після припинення виплат, він не втрачає нарахованих сум. Гроші повернуть повністю, але поетапно: спочатку виплатять суму за один рік, інше — поступово разом із поточною пенсією.

Якщо трирічний термін перевищено, пенсія нараховується лише з моменту обігу.

Раніше відновити виплати можна було лише особисто, зараз це можливо і через вебпортал ПФУ під час проходження відеоідентифікації. Для цього потрібний кваліфікований електронний підпис (КЕП).

За словами Сергія Кам'янченка, тим пенсіонерам, які отримують російську пенсію, українські виплати припиняються.

Способи проходження фізичної ідентифікації

Пенсійний фонд пропонує кілька варіантів.

Особисто

Ідентифікацію можна пройти:

  • у будь-якому сервісному центрі ПФУ;
  • у банку, через який виплачується пенсія.

Через дипломатичні установи

Пенсіонери за кордоном можуть звернутися до посольства чи консульства України. Там видають документ, який підтверджує, що людина жива. Його потрібно відправити до територіального органу ПФУ разом із заявою про відновлення виплат.

Документи також можна подати через вебпортал ПФУ, прикріпивши скани та підписавши їх КЕП.

Онлайн-ідентифікація для мешканців окупації

Для мешканців ОТ найбільш доступний дистанційний формат.

Відеоконференція

Записатись можна через сервіс на порталі ПФУ або через контакт-центр. Під час відеозв'язку потрібно пред'явити документи.

Через сервіс «Дія.Підпис»

Найшвидший спосіб — авторизуватися в особистому кабінеті ПФУ чи мобільному додатку «Пенсійний фонд України» та підтвердити особу через «Дію.Підпис» чи КЕП.

Чи можна оформити українську пенсію, не виїжджаючи з СОТ

Подати заяву про призначення пенсії дистанційно можна через вебпортал ПФУ. Однак головна проблема – відкриття банківського рахунку.

Жителям СОТ пенсія може перераховуватися лише на банківський рахунок. "Укрпошта" там не працює. Необхідно відкрити спеціальний рахунок для соціальних виплат в українському банку та вказати його у заяві.

Але банки не відкривають такі рахунки дистанційно — співробітник має особисто ідентифікувати клієнта.

Тому без виїзду на підконтрольну територію оформити пенсію практично неможливо. Проте людина втрачає декларація про виплати протягом період після закінчення воєнного стану.

Як отримати доступ до особистого кабінету ПФУ

Увійти на вебпортал можна:

  • за логіном та паролем, виданим ПФУ;
  • через КЕП (зокрема отриманий через банки чи Приват24);
  • через “Дія Підпис”;
  • за допомогою української ID-картки.

За наявності КЕП або Дія Підпис відвідувати ПФУ особисто не потрібно.

Як оцифрувати трудову книжку

До 10 червня 2026 року діє термін обов'язкового оцифрування паперової трудової книжки.

Оцифрування проводить лише Пенсійний фонд. Громадяни надають кольорові скан-копії сторінок трудової книжки через особистий кабінет на порталі ПФУ та підписують їх КЕП.

Вимоги до файлів:

  • кольоровий режим сканування;
  • формат JPG чи PDF;
  • Розмір до 1 Мб кожен файл.

Також можуть знадобитися документи про освіту, службу в армії, свідоцтва про шлюб та народження дітей.

Чи припиняють виплати колабораціоністам

Існує електронний реєстр РНБО, куди вносяться дані людей, які причетні до колабораційної діяльності. Якщо інформацію підтверджено судом, ПФУ припиняє нарахування.

Без судового рішення виплати не зупиняються.

Чи успадковується недоотримана пенсія

Пенсія як така не успадковується. Йдеться про недоотримані суми.

Якщо людина померла, спадкоємці можуть отримати нараховані, але невиплачені кошти у порядку спадкування. Допомога на поховання у розмірі двох пенсій виплачується за умови, що людина перебувала на обліку та родичі нададуть виписку про смерть.

Відповідальність за приховування факту отримання російської пенсії

Поки що законодавство не передбачає чіткої відповідальності. Якщо людина визнає під час відеоідентифікації, що отримує російську пенсію, виплати припиняються, а нараховані авансом кошти вважаються переплатою та підлягають поверненню.

Що робити, якщо не проходить онлайн-ідентифікація

Деякі пенсіонери одержують повідомлення про неможливість підтвердження статусу одержувача.

Причини можуть бути такими:

  • технічні збої;
  • проблеми з Інтернетом;
  • використання чужого КЕП;
  • помилки у реєстрах.

Також на ВОТ можливі блокування зв'язку з боку РФ.

У такому разі рекомендують надіслати письмове звернення до ПФУ через функцію «Написати заяву» на сайті фонду навіть без входу до особистого кабінету.

Кожне звернення розглядається індивідуально.

ТЕГИ

Люди
пенсіонери
Інше
Пенсії
Місця
окуповані території
Організації
ПФУ

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

Тотальна паспортизація мобільного зв'язку на окупованих територіях: Нові обмеження абонентів межують з абсурдом
І це ще не межа: російські законодавці готують нові посилення правил користування послугами мольного зв'язку та інтернету. Доходить до абсурду: в РФ хочуть, щоб співгромадяни дорожили своєю SIM-карткою, як і паспортом.
28 січня 2026, 18:43
НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
18:37
Воду для Донбасу «знайшли під землею»: у РФ заявляють про 14 родовищ
17:40
Командир-каратель отримав високу посаду в окупованому Донецьку
17:21
68 тисячам українців уже повернули пенсії після підтвердження особи — Мінсоц
15:58
ЗСУ вразили ЗРК «Оса» на окупованій Донеччині
15:35
Пенсія на окупованій території: чи можна оформити та не втратити виплати
15:15
Фігурантів з медалями «ЛНР» звинувачують у викраденні та тортурах цивільних у Соледарському районі
14:29
Мілітаризація на окупованих територіях: загарбники активно залучають дітей до війни
13:33
Окупанти планують реєструвати телефони та банківські карти на ТОТ
11:44
«АТЕШ» зафіксував нову базу окупантів у Запорізькій області
23:12
На окупованих Донеччині та Луганщині жителі скаржаться на погіршення якості побутового газу – «ЖС»
20:25
В угрупованні «ДНР» заявили, що хочуть «запустити швидкісні електрички» між окупованими Донеччиною та Луганщиною
16:26
Сили оборони атакували військові об'єкти на окупованій частині Запорізької області
16:16
У Запорізькій області загинув священик РПЦ під час атаки
15:50
ЗСУ вдарили по польовому складу ПММ та ремонтному підрозділу на окупованій Донеччині
14:24
Люди на ТОТ Донбасу скаржаться на поганий газ: зміна кольору
12:50
У дитсадках та школах Донецька скорочують харчування: з меню зникають м'ясо, фрукти та молоко
15:33
Ще одного росіянина призначено на керівну посаду в окупованому Донецьку
15:00
Росія направляє генератори до Маріуполя через проблеми зі світлом
09:49
В окупованих школах Херсонщини дітей навчають користуватися зброєю
09:10
У окупантів паливна криза на Херсонському напрямку
17:15
Пушилін заявив, що окупанти «запустять поїзд» між Ростовом та захопленими Донецьком та Іловайськом
12:42
В окупованому Донецьку знеструмили 14 підстанцій
20:08
Росія формалізує милітаризацію шкіл на окупованих територіях
14:28
В окупованому Донецьку затримали та побили правозахисника, який критикував мобілізацію
12:10
Сили оборони вразили логістичний хаб окупантів у районі Макіївки
10:31
На Луганщині окупанти запускають конфіскацію паїв
10:09
В окупованому Маріуполі сталося аварійне відключення електроенергії: без світла залишилася майже тисяча абонентів
10:05
Окуповану Луганську область атакували БПЛА: є постраждалі
22:45
Позбавили домівок та видали за гуманітарну місію: біженців Донбасу завезли до Мелітополя
16:55
На окупованих територіях України вперше «вибиратимуть» депутатів до Держдуми РФ
усі новини
22:40
Четверо людей загинули, троє поранено внаслідок російських ударів у Дніпропетровській області
21:55
«Білі ангели» пішки вивели сім'ю з дитиною з прифронтової Олексієво-Дружківки
21:02
Охоплення замість штурму: наступ РФ на Костянтинівку буксує
20:32
ЗСУ атакували Волгоградський НПЗ
19:26
WhatsApp фактично відключили в РФ: домен зник із DNS РКН
18:37
Воду для Донбасу «знайшли під землею»: у РФ заявляють про 14 родовищ
17:57
Кенія звинуватила РФ у масовій вербовці африканців
17:40
Командир-каратель отримав високу посаду в окупованому Донецьку
17:21
68 тисячам українців уже повернули пенсії після підтвердження особи — Мінсоц
17:03
Українська армія просунулася під Добропіллям – ISW
16:36
Дрон РФ влучив у авто сімейної медицини на Ізюмщині: є загибла
16:16
Ремонт ринку у Краматорську. Чому з будівлі зняли герб України
16:12
Донецькоблгаз закликав мешканців Дружківки перекрити газ через пошкодження мереж
16:08
Окупанти дронами завдали удару по Краматорську
15:58
ЗСУ вразили ЗРК «Оса» на окупованій Донеччині
15:53
ППО збила два «Кинжали» на підльоті до Львова – Садовий
15:50
Ремонт підвалів, «Єгоза», труни: закупівлі у Краматорську 2026 року
15:35
Пенсія на окупованій території: чи можна оформити та не втратити виплати
15:17
У Генштабі ЗСУ підтвердили удар по НПЗ у Волгограді РФ
15:15
Фігурантів з медалями «ЛНР» звинувачують у викраденні та тортурах цивільних у Соледарському районі
14:29
Мілітаризація на окупованих територіях: загарбники активно залучають дітей до війни
14:25
У поліції розповіли, де зараз активно евакуйовують дітей у Донецькій області
14:24
«Білий янгол» евакуював родину з дитиною з прифронтової Олексієво-Дружківки
13:42
У DeepState заявили про окупацію Бондарного на Донеччині: у ЗСУ відповіли
13:33
Окупанти планують реєструвати телефони та банківські карти на ТОТ
13:22
Російська авіація скинула авіабомби на центр Слов'янська: є влучання у будинок, виникла пожежа
12:53
Агент РФ Головін шпигував для окупантів на Покровському напрямку
12:42
Дружківка через обстріл залишилася повністю без світла
12:23
Атака БпЛА на Волгоградський НПЗ: уражені резервуари з ПММ
11:59
Вранці у Слов'янську лунали вибухи
усі новини
ВІДЕО
«Білі ангели» пішки вивели сім'ю з дитиною з прифронтової Олексієво-Дружківки «Білі ангели» пішки вивели сім'ю з дитиною з прифронтової Олексієво-Дружківки
11 лютого, 21:55
Охоплення замість штурму: наступ РФ на Костянтинівку буксує Охоплення замість штурму: наступ РФ на Костянтинівку буксує
11 лютого, 21:02
ЗСУ атакували Волгоградський НПЗ ЗСУ атакували Волгоградський НПЗ
11 лютого, 20:32
Зруйновані росіянами будинки в Олексієво-Дружківці. «Білий янгол» евакуював родину з дитиною з прифронтової Олексієво-Дружківки
11 лютого, 14:24
Просування росіян в районі Бондарного та Никифорівки. Фото: карта DeepState У DeepState заявили про окупацію Бондарного на Донеччині: у ЗСУ відповіли
11 лютого, 13:42
Наслідки удару по центру Слов'янська. Фото: Слов'янська МВА Російська авіація скинула авіабомби на центр Слов'янська: є влучання у будинок, виникла пожежа
11 лютого, 13:22

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір