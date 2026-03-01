Віву з Олексієво-Дружківки прихистила родина українців

Скріншот: ARK (Громадська організація «Порятунок тварин Харків»)

Собаку на прізвисько Віва з Олексієво-Дружківки Донецької області прихистила у Бельгії родина українців. Про це повідомила громадська організація «Порятунок тварин Харків».



Під час обстрілу Віва виявилася заблокованою на п'ятому поверсі зруйнованого будинку. Майже місяць вона провела там у повній ізоляції — без води, їжі та будь-якої допомоги. У той період служби ДСНС вже не заїжджали до міста, і тварина фактично була залишена напризволяще.



Щоб врятувати собаку, волонтерам Руслану та Симоні довелося організувати дводенну спецоперацію разом із військовим. Тільки завдяки їхнім зусиллям Віву вдалося евакуювати та вивезти у безпечне місце.



Після порятунку собака проходила реабілітацію у центрі ARK. Її історія глибоко зачепила українку Тетяну, яка зараз живе в Бельгії.



«Я вирішила її усиновити, бо так підказало серце, — розповідає Тетяна. — Коли я дізналася про її історію, я просто не змогла залишитися осторонь. Вона з України, майже з мого рідного краю. Я зараз живу у Бельгії, але душею завжди вдома. Думка про те, що вона стільки часу була без води та їжі, дуже мене зачепила. Мені хотілося врятувати хоча б одну маленьку душу і подарувати їй любов, безпеку та спокійне життя».



Сьогодні Віва живе у новій родині та оточена турботою. «Вона щаслива, і ми її дуже любимо. Віва стала справжнім членом нашої родини», — каже Тетяна.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»