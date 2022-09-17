Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:
- Обстрел Селидово. Пострадали десятки домов. Есть погибший.
- ВСУ вытеснили российские войска из сел Сосново и Студенок — Американский институт изучения войны.
- В Луганской области оккупанты перепрофилируют больницы под военные госпитали.
- В кабинете «генерального прокурора ЛНР» Сергея Горенко произошел взрыв. Он погиб.
- В оккупированном Бердянске убиты представители самопровозглашенной администрации.
- В Изюме обнаружено массовое захоронение. В освобожденной Харьковской области российские военные обустроили минимум десять пыточных.
- Россия выплатила деньги девяти мариупольцам за потерянное имущество.