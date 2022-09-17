Подробиці вбивства «генпрокурора ЛНР» — головне за день ►

17 вересня 2022, 00:25

Подробиці вбивства «генпрокурора ЛНР» — головне за день ►

Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:

  • Обстріл Селидове. Постраждали десятки будинків. Є загиблий.
  • ЗСУ витіснили російські війська із сіл Сосново та Студенок — Американський інститут вивчення війни.
  • На Луганщині окупанти перепрофілюють лікарні під військові шпиталі.
  • У кабінеті «генерального прокурора ЛНР» Сергія Горенка стався вибух. Він загинув.
  • В окупованому Бердянську вбито представників самопроголошеної адміністрації.
  • В Ізюмі виявлено масове поховання. У звільненій Харківській області російські військові облаштували щонайменше десять тортур.
  • Росія виплатила гроші дев'яти маріупольцям за втрачене майно

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