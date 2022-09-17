Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:

Обстріл Селидове. Постраждали десятки будинків. Є загиблий.

ЗСУ витіснили російські війська із сіл Сосново та Студенок — Американський інститут вивчення війни.

На Луганщині окупанти перепрофілюють лікарні під військові шпиталі.

У кабінеті «генерального прокурора ЛНР» Сергія Горенка стався вибух. Він загинув.

В окупованому Бердянську вбито представників самопроголошеної адміністрації.

В Ізюмі виявлено масове поховання. У звільненій Харківській області російські військові облаштували щонайменше десять тортур.

Росія виплатила гроші дев'яти маріупольцям за втрачене майно