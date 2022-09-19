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Руководители ОБСЕ осудили решение «суда» в Луганске

19 сентября 2022, 17:55

Руководители ОБСЕ осудили решение «суда» в Луганске

Действующий председатель ОБСЕ Антониу Гутерриш, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид безоговорочно осудили вынесенный в Луганске приговор членам миссии ОБСЕ в Украине (СММ). Они портебовали немедленного освобождения Максима Петрова и Дмитрия Шабанова, приговоренных к 13 годам лишения свободы, сообщила пресс-служба ОБСЕ.

«Наши коллеги остаются сотрудниками ОБСЕ и выполняли официальные обязанности в соответствии с мандатом всех 57 государств-участников», — отметила Шмид.

«Я призываю к их немедленному и безоговорочному освобождению вместе с другими нашими коллегами, которые также находится под стражей», — заявила генсек ОБСЕ.

«Члены нашей Миссии необоснованно содержатся более пяти месяцев в неизвестных условиях ни за что, кроме чистого политического театра. Это бесчеловечно и отвратительно», — подчеркнул министр Рау.

Отмечается, что ОБСЕ поддерживает тесный контакт с соответствующими заинтересованными сторонами, включая другие международные организации, для содействия освобождению задержанных сотрудников. ОБСЕ предпринимала и будет продолжать предпринимать шаги по использованию всех доступных каналов для обеспечения привилегий и иммунитетов нынешних и бывших должностных лиц ОБСЕ.

СММ ОБСЕ полностью приостановила свою работу в Украине после начала полномасштабной войны 24 февраля, которую ведет Россия.

Группировка «ДНР» открыла «уголовное дело» против нескольких сотрудников специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которые якобы передавали Украине информацию о «войсках» и «государственных учреждениях ДНР». 8 апреля стало известно, что «ДНР» задержала сотрудника миссии ОБСЕ, местного жителя, по обвинению в «противоречии» мандату миссии.

На следующий день «ДНР» признала «неправомерной» деятельность СММ ОБСЕ и обязала ее представителей покинуть территорию до конца апреля.


Издание Politico выяснило, что ОБСЕ не провела эвакуацию своих сотрудников из числа граждан Украины. По данным СМИ, на оккупированных РФ территориях Донецкой и Луганской областей были задержаны по меньшей мере шесть местных сотрудников ОБСЕ.

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