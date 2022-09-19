Керівники ОБСЄ засудили рішення «суду» у Луганську

19 вересня 2022, 17:55

Керівники ОБСЄ засудили рішення «суду» у Луганську

Чинний голова ОБСЄ Антоніу Гутерріш, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау та Генеральний секретар ОБСЄ Хельга Марія Шмід беззастережно засудили вирок членам місії ОБСЄ в Україні (СММ). Вони портебували негайного звільнення Максима Петрова і Дмитра Шабанова, засуджених до 13 років позбавлення волі, повідомила прес-служба ОБСЄ.

«Наші колеги залишаються співробітниками ОБСЄ і виконували офіційні обов'язки відповідно до мандату всіх 57 держав-учасниць», - зазначила Шмід.

 «Я закликаю до їхнього негайного та беззастережного звільнення разом з іншим та нашими колегами, які також перебувають під вартою», — заявила генсек ОБСЄ.

 «Члени нашої Місії необґрунтовано утримуються понад п'ять місяців у невідомих умовах ні за що, окрім чистого політичного театру. Це нелюдяно і огидно», — наголосив міністр Рау.

 Зазначається, що ОБСЄ підтримує тісний контакт із відповідними зацікавленими сторонами, включно з іншими міжнародними організаціями, для сприяння звільненню затриманих співробітників. ОБСЄ робила і продовжуватиме кроки щодо використання всіх доступних каналів для забезпечення привілеїв та імунітетів нинішніх та колишніх посадових осіб ОБСЄ.

СММ ОБСЄ повністю призупинила роботу в Україні після початку повномасштабної війни 24 лютого, яку веде Росія.

Угруповання «ДНР» відкрило «кримінальну справу» проти кількох співробітників спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, які нібито передавали Україні інформацію про «війська» та «державні установи ДНР». 8 квітня стало відомо, що «ДНР» затримала співробітника місії ОБСЄ, місцевого жителя, за звинуваченням у «суперечності» мандату місії.

Наступного дня «ДНР» визнала «неправомірною» діяльність СММ ОБСЄ та зобов’язала її представників залишити територію до кінця квітня.

Видання Politico з'ясувало, що ОБСЄ не провела евакуацію своїх співробітників із числа громадян України. За даними ЗМІ, на окупованих РФ територіях Донецької та Луганської областей було затримано щонайменше шістьох місцевих співробітників ОБСЄ.

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