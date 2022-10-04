Окупанти знищили 150-метрову телевежу в Комишувасі — Гайдай

Російські війська знищили 150-метрову телевежу в тимчасово окупованій Комишувасі Луганської області. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.



Мовлення з цієї телевежі, нагадав він, розпочалося понад рік тому, 22 серпня. Радіус розповсюдження сигналу становив 50 км — зокрема й на окуповані території. Гайдай наголосив, що розташована неподалік лінії розмежування телевежа забезпечувала близько 200 тисяч мешканців Луганщини та Донеччини українським контентом.



«На найвищій її точці майорів синьо-жовтий прапор розміром чотири на шість метрів. Напевно, саме він і не давав спокою окупантам, які на Попаснянському напрямку рівняли із землею все», — повідомив керівник ОВА.

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