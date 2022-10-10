Шмигаль: Станом на 11:00 пошкоджено 11 важливих інфраструктурних об'єктів у 8 регіонах

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє , що станом на 11:00 пошкоджено 11 важливих інфраструктурних об'єктів у 8 регіонах та Києві.



«Станом на 11:00 пошкоджено 11 важливих інфраструктурних об'єктів у 8 регіонах та Києві. Наразі частина областей знеструмлена. Потрібно бути готовим до тимчасових перебоїв зі світлом, водопостачанням, зв'язком», - написав він у Telegram-каналі.



Прем'єр зазначив, що головна мета Росії – посіяти паніку.



“Усі служби працюють на місцях, ми оперативно відновлюємо нашу інфраструктуру. Зробимо все, щоб якнайшвидше відновити всі об'єкти. Дякуємо нашим рятувальникам та медикам, які зараз в епіцентрах обстрілів рятують життя людей. Дякуємо нашим енергетикам, які під обстрілами відновлюють харчування міст», - написав він.



Шмигаль також повідомив, що ППО вдалося збити понад 40 ракет із 70.