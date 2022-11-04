Суд арестовал имущество президента «Мотор Сичи» на 1 миллиард гривен

Суд арестовал имущество президента компании «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева, а также начальника департамента внешнеэкономической деятельности предприятия. Как напоминают в СБУ, обоих чиновников подозревают в работе на Россию.



«Общая сумма арестованных активов составляет около 1 миллиарда гривен. Это, прежде всего, средства в гривневом эквиваленте, а также транспортные средства и недвижимость обоих фигурантов», — говорится в сообщении пресс-службы СБУ.



В Офисе генпрокурора сообщили, что среди арестованного — 100% корпоративных прав финучреждения ПАО «Мотор Банк», принадлежащего руководителю «Мотор Сичи”, а также пакеты акций нескольких украинских предприятий.



Как сообщалось, подозреваемые задержаны. Им объявили о подозрении по ст.111-1 (коллаборационная деятельность) и ст.111-2 (пособничество государству агрессору) Уголовного кодекса Украины.



В СБУ отметили, что задержание произошло в рамках уголовного производства по незаконной поставке со стороны «Мотор-Сич» товаров военного назначения для российской штурмовой авиации. Подозреваемые арестованы на 60 дней.