Суд заарештував майно президента «Мотор Січі» на 1 мільярд гривень

Суд заарештував майно президента компанії «Мотор Січ» В'ячеслава Богуслаєва, а також начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Як нагадують у СБУ, обох чиновників підозрюють у роботі на Росію.



«Загальна сума заарештованих активів складає близько 1 мільярда гривень. Це насамперед кошти у гривневому еквіваленті, а також транспортні засоби та нерухомість обох фігурантів», — йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.



В Офісі генпрокурора повідомили, що серед арештованого — 100% корпоративних прав фінустанови ПАТ «Мотор Банк», що належить керівнику «Мотор Січі», а також пакети акцій кількох українських підприємств.



Як повідомлялося, підозрюваних затримано. Їм оголосили про підозру за ст.111-1 (колабораційна діяльність) та ст.111-2 (пособництво державі агресору) Кримінального кодексу України.



У СБУ зазначили, що затримання відбулося в рамках кримінального провадження щодо незаконного постачання з боку «Мотор-Січ» товарів військового призначення для російської штурмової авіації. Підозрювані заарештовано на 60 днів.